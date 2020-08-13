ЗАМАНА - Абитуриенты ДГУ отдают предпочтение сфере IT

Абитуриенты ДГУ отдают предпочтение сфере IT

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13 августа, 2020. Четверг 09:37
Абитуриенты ДГУ отдают предпочтение сфере IT

ДГУ в период эпидемии, как и другие университеты страны и мира, прием документов абитуриентов перевел в удаленный режим. В приемной комиссии университета заметили, что основной интерес будущие студенты проявляют к обучению в сфере информационных технологий, пишет РИА "Дагестан".

Абитуриенты ДГУ отдают предпочтение сфере IT
Общество

Удаленный прием документов практиковался и до эпидемии, но с распространением коронавируса стал основным. В самом вузе проводили профилактику распространения коронавируса, постоянная обработка помещений, внимание к здоровью работников, которые посещают здания университета, все соблюдали масочный режим. Подробнее можно прочитать тут.

 

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