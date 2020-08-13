ЗАМАНА - В Махачкале прошли информационные рейды по устранению нарушений масочного режима

В Махачкале прошли информационные рейды по устранению нарушений масочного режима

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13 августа, 2020. Четверг 08:23
В Махачкале прошли информационные рейды по устранению нарушений масочного режима

В больших торговых центрах Махачкалы волонтеры организовали информационные рейды по профилактике и устранению игнорирования масочного режима, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу министерства молодежи республики.

В Махачкале прошли информационные рейды по устранению нарушений масочного режима
Общество

Волонтеры проводили с жителями Махачкалы профилактические беседы о пользе масок, рассказали о рекомендациях Роспотребнадзора.

Такие рейды будут организованы и в других населенных пунктах Дагестана.

 

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