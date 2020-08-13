ЗАМАНА - Готовность школ к новому учебному году обсудили на заседании Правительства Дагестана

Готовность школ к новому учебному году обсудили на заседании Правительства Дагестана

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13 августа, 2020. Четверг 08:20
Готовность школ к новому учебному году обсудили на заседании Правительства Дагестана

Тему подготовки образовательных учреждений РД к началу нового учебного года обговорили вчера, 12 августа, в рамках расширенного собрания Правительства Дагестана. Заседание прошло под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова в режиме ВКС, пишет РИА "Дагестан".

Готовность школ к новому учебному году обсудили на заседании Правительства Дагестана
Общество

Премьер отметил, что до начала 2020-2021 учебного года осталось очень мало времени, и за это время необходимо закончить все имеющиеся технические вопросы. Он попросил участников собрания сообщить о проблемах, которые появлялись при приемке школ, и внести предложения в части их быстрого решения. Подробнее можно прочитать тут.

 

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