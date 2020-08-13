Премьер отметил, что до начала 2020-2021 учебного года осталось очень мало времени, и за это время необходимо закончить все имеющиеся технические вопросы. Он попросил участников собрания сообщить о проблемах, которые появлялись при приемке школ, и внести предложения в части их быстрого решения. Подробнее можно прочитать тут.