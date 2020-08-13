ЗАМАНА - Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана

Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана

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13 августа, 2020. Четверг 08:15
Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана

Вчера, 12 августа, в режиме ВКС под контролем Артёма Здунова прошло расширенное собрание Правительства Дагестана совместно с собранием Оперативным штаба, пишет РИА "Дагестан".

Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана
Общество

На собрании были обсуждены актуальные темы, одна из которых касается множественной заболеваемости острой кишечной инфекцией в селе Геджух Дербентского района. О ситуации рассказал глава министерства здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. Завершая собрание, Артём Здунов отметил всю важность вопроса и напомнил, что он контролируется Правительством Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.

 

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