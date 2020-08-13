Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района рассмотрели на заседании Правительства Дагестана

На собрании были обсуждены актуальные темы, одна из которых касается множественной заболеваемости острой кишечной инфекцией в селе Геджух Дербентского района. О ситуации рассказал глава министерства здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. Завершая собрание, Артём Здунов отметил всю важность вопроса и напомнил, что он контролируется Правительством Дагестана. Подробнее можно прочитать тут.