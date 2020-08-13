ЗАМАНА - На заседании Правительства Дагестана рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в регионе

На заседании Правительства Дагестана рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в регионе

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13 августа, 2020. Четверг 08:09
На заседании Правительства Дагестана рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в регионе

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов провел собрание с оперативным штабом на тему коронавирусной эпидемии в Дагестане, пишет РИА "Дагестан".

На заседании Правительства Дагестана рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в регионе
Общество

Николай Павлов доложил, что за прошедшие 4 недели в Дагестане темп прироста заражений стабилизировался до 0,5%, но последующего снижения нет. Как считает глава Роспотребнадзора по Дагестану, причиной этого является игнорирование масочного режима, посещение жителей массовых несанкционированных мероприятий, возобновление работы банкетных залов, а также возвращение жителей республики в регион. Подробнее можно прочитать тут.

 

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