На заседании Правительства Дагестана рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в регионе

Николай Павлов доложил, что за прошедшие 4 недели в Дагестане темп прироста заражений стабилизировался до 0,5%, но последующего снижения нет. Как считает глава Роспотребнадзора по Дагестану, причиной этого является игнорирование масочного режима, посещение жителей массовых несанкционированных мероприятий, возобновление работы банкетных залов, а также возвращение жителей республики в регион. Подробнее можно прочитать тут.