Уточняют, что в мире всего заразилось 20 620 847 человек. За сутки прибавилось 565 тысяч. За все время эпидемии скончались 749 358 человек, больше 12,77 миллиона человек вылечились.
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 августа
- Автор Мадина
- 13 августа, 2020. Четверг 08:03
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 13 августа достигло 20,2 миллиона человек, пишет "Лента.ру".
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