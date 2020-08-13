Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 августа

Уточняют, что в мире всего заразилось 20 620 847 человек. За сутки прибавилось 565 тысяч. За все время эпидемии скончались 749 358 человек, больше 12,77 миллиона человек вылечились.