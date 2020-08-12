ЗАМАНА - Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году

Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году

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12 августа, 2020. Среда 15:27
Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году

Роспотребнадзор по Дагестану продолжает проводить проверку организации питания для учеников в школах, уделяя много внимания его качеству и соответствию всем физиологическим правилам, пишет РИА "Дагестан".

Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году
Общество

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану уточняет, что за прошедший учебный год было проведено 543 проверки, большая часть которых (81%) с лабораторным контролем. Подробнее можно прочитать тут.

 

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