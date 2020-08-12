Роспотребнадзор по Дагестану продолжает проводить проверку организации питания для учеников в школах, уделяя много внимания его качеству и соответствию всем физиологическим правилам, пишет РИА "Дагестан".

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану уточняет, что за прошедший учебный год было проведено 543 проверки, большая часть которых (81%) с лабораторным контролем. Подробнее можно прочитать тут.