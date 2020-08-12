У берегов Великобритании нашли останки нового для науки динозавра

Сотрудники Саутгемптоновского университета обнаружили новый вид динозавров, исследуя ископаемые останки, найденные в 2019 году на острове Уайт. Новый для науки вид, как сообщает РИА Новости, жил на планете около 115 миллионов лет назад.