ЗАМАНА - У берегов Великобритании нашли останки нового для науки динозавра

У берегов Великобритании нашли останки нового для науки динозавра

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12 августа, 2020. Среда 15:20
У берегов Великобритании нашли останки нового для науки динозавра

Сотрудники Саутгемптоновского университета обнаружили новый вид динозавров, исследуя ископаемые останки, найденные в 2019 году на острове Уайт. Новый для науки вид, как сообщает РИА Новости, жил на планете около 115 миллионов лет назад.

У берегов Великобритании нашли останки нового для науки динозавра
Общество

В Европе довольно редко находятся останки тераподовых ящеров середины мелового периода, что стало одной из причин сильного интереса у ученых. Анализ окаменелостей выявил, что ящеры Vectaerovenator inopinatus могли доходить до 4-х метров в длину.

 

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