Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 15:11
Россияне, которые занимаются творческой работой на сцене, могут получить досрочную страховую пенсию по возрасту лет, пишет РИА "Дагестан".
Уточняют, что специальный стаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих сотрудников должен быть от пятнадцати до тридцати лет. Подробная информация об этом тут.
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