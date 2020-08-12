ЗАМАНА - Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

Автор
12 августа, 2020. Среда 15:11
Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

Россияне, которые занимаются творческой работой на сцене, могут получить досрочную страховую пенсию по возрасту лет, пишет РИА "Дагестан".

Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию
Общество

Уточняют, что специальный стаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих сотрудников должен быть от пятнадцати до тридцати лет.  Подробная информация об этом тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top