Россияне, которые занимаются творческой работой на сцене, могут получить досрочную страховую пенсию по возрасту лет, пишет РИА "Дагестан".

Уточняют, что специальный стаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих сотрудников должен быть от пятнадцати до тридцати лет. Подробная информация об этом тут.