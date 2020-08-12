ЗАМАНА - Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале

Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале

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12 августа, 2020. Среда 14:51
Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале

В Махачкале собираются организовать продажи с автомагазинов (автолавок), в качестве меры поддержки для сельхозпроизводителей и жителей, пишет "Молодежь Дагестана".

Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале
Общество

Как заметил председатель правительства Дагестана Артем Здунов, такое направление поможет как бизнесменам в сельхозсекторе, так и жителям, так как цены в автолавках будут выгоднее рыночных. Премьер подчеркнул, что проект может быть интересен и другим городам Дагестана, поэтому Агентству необходимо понимать как, что и где приобретать для его реализации. Подробнее можно прочитать тут.

 

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