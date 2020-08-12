Как заметил председатель правительства Дагестана Артем Здунов, такое направление поможет как бизнесменам в сельхозсекторе, так и жителям, так как цены в автолавках будут выгоднее рыночных. Премьер подчеркнул, что проект может быть интересен и другим городам Дагестана, поэтому Агентству необходимо понимать как, что и где приобретать для его реализации. Подробнее можно прочитать тут.