Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 14:51
В Махачкале собираются организовать продажи с автомагазинов (автолавок), в качестве меры поддержки для сельхозпроизводителей и жителей, пишет "Молодежь Дагестана".
Как заметил председатель правительства Дагестана Артем Здунов, такое направление поможет как бизнесменам в сельхозсекторе, так и жителям, так как цены в автолавках будут выгоднее рыночных. Премьер подчеркнул, что проект может быть интересен и другим городам Дагестана, поэтому Агентству необходимо понимать как, что и где приобретать для его реализации. Подробнее можно прочитать тут.
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