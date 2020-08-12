ЗАМАНА - В четырех районах Дагестана построят мусоросортировочные комплексы

В четырех районах Дагестана построят мусоросортировочные комплексы

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12 августа, 2020. Среда 14:39
В четырех районах Дагестана построят мусоросортировочные комплексы

В Дагестане стартовали торги по созданию сметной документации для постройки мусоросортировочных комплексов, пишет "МирМол".

В четырех районах Дагестана построят мусоросортировочные комплексы
Общество

Согласно Единому порталу государственных закупок, мусоросортировочные комплексы будут построены в Дербентском, Хасавюртовском, Буйнакском и Кизлярском районах. Общая их мощность составит примерно 400 тысяч тонн мусора каждый год. Запланировано, что с появлением мусоросортировочных комплексов, в некоторой степени решится проблема вывоза и сортировки твердо-бытовых отходов не только в тех районах, где появятся комплексы, но и в соседствующих .

 

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