В четырех районах Дагестана построят мусоросортировочные комплексы

Согласно Единому порталу государственных закупок, мусоросортировочные комплексы будут построены в Дербентском, Хасавюртовском, Буйнакском и Кизлярском районах. Общая их мощность составит примерно 400 тысяч тонн мусора каждый год. Запланировано, что с появлением мусоросортировочных комплексов, в некоторой степени решится проблема вывоза и сортировки твердо-бытовых отходов не только в тех районах, где появятся комплексы, но и в соседствующих .