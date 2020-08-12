Работать учителем в села республики отправятся 140 специалистов. В процессе собрания Уммупазиль Омарова отметила, что земские учителя являются мотивированными гражданами, у которых на первом месте стоит развитие и улучшение уровня образования. Министр также рассказала претендентам о проведении прошлого проекта и ответила на все заданные вопросы. Нужно заметить, что победителей конкурса назовут 17 августа.
Глава Минобрнауки Дагестана встретилась с будущими земскими учителями
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 14:32
Вице-премьер – руководитель Минобрнауки республики Уммупазиль Омарова 11 августа провела собрание с претендентами на участие в программе «Земский учитель», пишет РИА "Дагестан".
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