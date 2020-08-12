«Яндекс» объявил о запуске платформы для самозанятых
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 12:15
«Яндекс» рассказал о старте платформы для самозанятых. Приложение для новой платформы будет доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Его задача заключается в помощи при оформлении статуса самозанятого, ведении бухгалтерии и уплате налогов, пишет РБК.
«Яндекс» 11 августа объявил о старте платформы «Яндекс.Про», которая создана для самозанятых граждан, уточняется в сообщении корпорации. Сейчас на данной платформе работают водители и автокурьеры «Яндекс.Такси». Подробнее можно прочитать тут.