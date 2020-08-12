«Яндекс» рассказал о старте платформы для самозанятых. Приложение для новой платформы будет доступно для скачивания в Google Play и AppStore. Его задача заключается в помощи при оформлении статуса самозанятого, ведении бухгалтерии и уплате налогов, пишет РБК.