Создан способ хранения электроэнергии в кирпичах
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 11:25
Из глины создают кирпичи, в составе которых есть соединения железа. Благодаря этому и своей высокой удельной площади кирпич представляет собой хорошую основу для нанесения PEDOT – полимера, который проводит ток, пишет Evo-rus.com
Обычный кирпич полностью подходит по критериям работы с PEDOT. Предложение использовать его в качестве подложки поступило от ученых из Университета Вашингтона.
Из кирпича создают конденсатор, в котором идет накапливание энергии благодаря Фарадеевским реакциям в проводящем полимере. После обработки кирпич не теряет своих свойств, стена из таких кирпичей способна иметь емкость 11,5 тысяч фарадей.