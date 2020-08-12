ЗАМАНА - Создан способ хранения электроэнергии в кирпичах

Создан способ хранения электроэнергии в кирпичах

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12 августа, 2020. Среда 11:25
Создан способ хранения электроэнергии в кирпичах

Из глины создают кирпичи, в составе которых есть соединения железа. Благодаря этому и своей высокой удельной площади кирпич представляет собой хорошую основу для нанесения PEDOT – полимера, который проводит ток, пишет Evo-rus.com

Создан способ хранения электроэнергии в кирпичах
Общество

Обычный кирпич полностью подходит по критериям работы с PEDOT. Предложение использовать его в качестве подложки поступило от ученых из Университета Вашингтона.

Из кирпича создают конденсатор, в котором идет накапливание энергии благодаря Фарадеевским реакциям в проводящем полимере. После обработки кирпич не теряет своих свойств, стена из таких кирпичей способна иметь емкость 11,5 тысяч фарадей.

 

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