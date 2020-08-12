Создан способ хранения электроэнергии в кирпичах

Из глины создают кирпичи, в составе которых есть соединения железа. Благодаря этому и своей высокой удельной площади кирпич представляет собой хорошую основу для нанесения PEDOT – полимера, который проводит ток, пишет Evo-rus.com

Обычный кирпич полностью подходит по критериям работы с PEDOT. Предложение использовать его в качестве подложки поступило от ученых из Университета Вашингтона.