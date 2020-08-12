Ученые нашли в ДНК неандертальцев след другого предка человека

Как пишет ToDay News Ufa, ссылаясь на PLOS Genetics, исследователи анализировали в сравнении ДНК 5 гоминидов: 2-х современных африканцев, одного денисовского человека и 2-х неандертальцев. В исследовании ученые использовали метод, который смог выявить вероятность события в случае, если случилось другое взаимозависимое с ним событие. Применяя алгоритмы, ученые пытались выявить события рекомбинации, при которых набор генов перераспределяется среди двух хромосомных наборов. В итоге было обнаружено, что происхождение около одного процента ДНК денисовского человека остается неизвестным. Исследователи выдвигают версию, что неизвестный ген может принадлежать Homo erectus. Выяснилось, что 3-7% своей ДНК неандертальцы получили от H. Sapiens.