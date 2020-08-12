На родину вернулись 262 азербайджанца, которые ждали своей очереди в специальном пункте временного размещения.
Как рассказал Муслимов, возвращения в Азербайджан ждут еще примерно 500 его граждан. Следующая группа вернется на родину через неделю.
11 августа, во вторник, 262 гражданина Азербайджана вернулись в свою страну через границу из Дагестана, рассказал СМИ глава министерства по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.
На родину вернулись 262 азербайджанца, которые ждали своей очереди в специальном пункте временного размещения.
Как рассказал Муслимов, возвращения в Азербайджан ждут еще примерно 500 его граждан. Следующая группа вернется на родину через неделю.
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