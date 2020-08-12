ЗАМАНА - Еще одна группа граждан Азербайджана вернулась домой через Дагестан

Еще одна группа граждан Азербайджана вернулась домой через Дагестан

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12 августа, 2020. Среда 10:46
Еще одна группа граждан Азербайджана вернулась домой через Дагестан

11 августа, во вторник, 262 гражданина Азербайджана вернулись в свою страну через границу из Дагестана, рассказал СМИ глава министерства по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.

Еще одна группа граждан Азербайджана вернулась домой через Дагестан
Общество

На родину вернулись 262 азербайджанца, которые ждали своей очереди в специальном пункте временного размещения.

Как рассказал Муслимов, возвращения в Азербайджан ждут еще примерно 500 его граждан. Следующая группа вернется на родину через неделю. 

 

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