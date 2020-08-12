ЗАМАНА - Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

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12 августа, 2020. Среда 10:41
Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

Работники и военнослужащие Управления Росгвардии по РД будут писать «Диктант Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского ведомства.

Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»
Общество

Как сообщают, тему проведения диктанта в субъектах России обсудили на селекторном собрании под контролем заместителя секретаря Генерального совета «Единой России», координатора партпроекта «Историческая память» Александра Хинштейна. Подробнее можно прочитать тут.

 

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