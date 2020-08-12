Сулакский каньон попал в список 30-ти самых красивых мест Юга России

Авторы сайта сравнивают Сулакский каньон с каньоном в Аризоне США. Они упоминают, что рядом с каньоном можно увидеть и самую крупную на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС и водохранилище.