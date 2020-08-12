ЗАМАНА - Сулакский каньон попал в список 30-ти самых красивых мест Юга России

Сулакский каньон попал в список 30-ти самых красивых мест Юга России

Автор
12 августа, 2020. Среда 09:56
Сулакский каньон попал в список 30-ти самых красивых мест Юга России

Сулакский каньон попал в рейтинг 30 самых красивых мест Юга России, который составил портал о путешествиях «Perito Burrito», пишет РИА "Дагестан".

Сулакский каньон попал в список 30-ти самых красивых мест Юга России
Общество

Авторы сайта сравнивают Сулакский каньон с каньоном в Аризоне США. Они упоминают, что рядом с каньоном можно увидеть и самую крупную на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС и водохранилище.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top