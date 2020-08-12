Авторы сайта сравнивают Сулакский каньон с каньоном в Аризоне США. Они упоминают, что рядом с каньоном можно увидеть и самую крупную на Северном Кавказе Чиркейскую ГЭС и водохранилище.
Сулакский каньон попал в список 30-ти самых красивых мест Юга России
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 09:56
Сулакский каньон попал в рейтинг 30 самых красивых мест Юга России, который составил портал о путешествиях «Perito Burrito», пишет РИА "Дагестан".
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