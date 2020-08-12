ЗАМАНА - Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса

Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса

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12 августа, 2020. Среда 09:55
Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса

Российский подход к созданию вакцины от коронавируса со временем докажет свою результативность, отметил в эфире CNN гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет "Лента.ру".

Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса
Общество

По словам Дмитриева, если через полгода вакцина покажет свою успешность, то появится много вопросов о том, почему западные страны отказывались ее признавать. Как он заметил, такое восприятие связано не с наукой, а с политикой. Он шутливо заметил, что представь Россия воду на рынке США, то сразу бы появилось заявление, что вода небезопасна. Дмитриев подчеркнул, что в Россия не будет вводить вакцину 10 миллионам человек, а будет применять ее постепенно и осторожно. Однако он рассказал, что уже привился сам, также препарат ввели его супруге и родителям. 

 

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