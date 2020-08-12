Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса

По словам Дмитриева, если через полгода вакцина покажет свою успешность, то появится много вопросов о том, почему западные страны отказывались ее признавать. Как он заметил, такое восприятие связано не с наукой, а с политикой. Он шутливо заметил, что представь Россия воду на рынке США, то сразу бы появилось заявление, что вода небезопасна. Дмитриев подчеркнул, что в Россия не будет вводить вакцину 10 миллионам человек, а будет применять ее постепенно и осторожно. Однако он рассказал, что уже привился сам, также препарат ввели его супруге и родителям.