По словам Дмитриева, если через полгода вакцина покажет свою успешность, то появится много вопросов о том, почему западные страны отказывались ее признавать. Как он заметил, такое восприятие связано не с наукой, а с политикой. Он шутливо заметил, что представь Россия воду на рынке США, то сразу бы появилось заявление, что вода небезопасна. Дмитриев подчеркнул, что в Россия не будет вводить вакцину 10 миллионам человек, а будет применять ее постепенно и осторожно. Однако он рассказал, что уже привился сам, также препарат ввели его супруге и родителям.
Объяснено нежелание Запада признать российскую вакцину от коронавируса
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 09:55
Российский подход к созданию вакцины от коронавируса со временем докажет свою результативность, отметил в эфире CNN гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет "Лента.ру".
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