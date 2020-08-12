В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

Еще 12 человек с коронавирусом скончались в Москве за прошедшие сутки, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.

У всех погибших был поставлен диагноз пневмония и выявлены положительные результаты теста на коронавирус. Всего от пандемии в столице скончались 4611 человек. За весь период эпидемии в Москве зафиксировано больше 248 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них больше 191 тысячи пациентов вылечились.