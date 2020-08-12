Сведения привел сайт Санатории-России.рф. В республике отдых стоит от 3300 рублей.
Выше цены в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Там цены начинаются от 4 тысяч рублей и больше.
В текущем году отпуск в Дагестане назвали самым доступным среди субъектов Северного Кавказа.
Сведения привел сайт Санатории-России.рф. В республике отдых стоит от 3300 рублей.
Выше цены в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Там цены начинаются от 4 тысяч рублей и больше.
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