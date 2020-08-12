ЗАМАНА - В мире зафиксировано 20,2 миллиона случаев заражения коронавирусом

В мире зафиксировано 20,2 миллиона случаев заражения коронавирусом

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12 августа, 2020. Среда 08:47
В мире зафиксировано 20,2 миллиона случаев заражения коронавирусом

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 12 августа достигло 20,2 миллиона человек, пишет "Лента.ру".

В мире зафиксировано 20,2 миллиона случаев заражения коронавирусом
Общество

Как сообщают, в мире всего зафиксировано 20 223 306 случаев заражения. За прошедшие сутки прибавилось 200 тысяч. За все время эпидемии умерли 740 276 пациентов, больше 12,5 миллиона человек вылечились.

 

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