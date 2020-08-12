В мире зафиксировано 20,2 миллиона случаев заражения коронавирусом

Как сообщают, в мире всего зафиксировано 20 223 306 случаев заражения. За прошедшие сутки прибавилось 200 тысяч. За все время эпидемии умерли 740 276 пациентов, больше 12,5 миллиона человек вылечились.