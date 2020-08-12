По словам президента, вакцинация должна быть только добровольной.
Путин велел сделать добровольной вакцинацию от коронавируса в России
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 01:01
Лидер РФ Владимир Путин дал указ сделать добровольной вакцинацию россиян от коронавируса, рассказал он на собрании с правительством, пишет "Лента.ру".
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