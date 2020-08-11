ЗАМАНА - В Дербенте планируется провести конференцию посвященную крестово-купольному сооружению

В Дербенте планируется провести конференцию посвященную крестово-купольному сооружению

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11 августа, 2020. Вторник 18:36
В Дербенте планируется провести конференцию посвященную крестово-купольному сооружению

В Дербенте собираются провести научную конференцию на тему происхождения и назначения крестово-купольного сооружения, которое находится на территории крепости Нарын-Кала. Конференция запланирована на осень текущего года, пишет "Молодежь Дагестана".

В Дербенте планируется провести конференцию посвященную крестово-купольному сооружению
Общество

Крестово-купольное сооружение при Нарын-Кале – это одна из тайн древней крепости. Исследователи считают, что это раннехристианский храм или хранилище для воды.

В том случае, если конференцию не получится провести очно из-за пандемии, она все равно пройдет в дистанционном формате. Для участия в видеоконференции можно отправлять статьи и заявки на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Подробнее можно прочитать тут. 

 

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