Двое дагестанцев представляют республику на форуме «Ладога» в Ленинградской области

Во Всероссийском форуме «Ладога-2020», который проводится в эти дни в Ленинградской области, участвуют представители РД: Абдулмалик Мансуров и Асадула Асадулаев, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Минмолодежи республики.

Форум проводится в очном режиме с соблюдением всех правил в условиях эпидемии. В форуме участвуют молодые люди из 40 субъектов России. Помимо образовательной части, форум дает возможность участвовать в грантовом конкурсе и получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию важных проектов.