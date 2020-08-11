ЗАМАНА - Двое дагестанцев представляют республику на форуме «Ладога» в Ленинградской области

Двое дагестанцев представляют республику на форуме «Ладога» в Ленинградской области

Автор
11 августа, 2020. Вторник 16:32
Двое дагестанцев представляют республику на форуме «Ладога» в Ленинградской области

Во Всероссийском форуме «Ладога-2020», который проводится в эти дни в Ленинградской области, участвуют представители РД: Абдулмалик Мансуров и Асадула Асадулаев, пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Минмолодежи республики.

Двое дагестанцев представляют республику на форуме «Ладога» в Ленинградской области
Общество

Форум проводится в очном режиме с соблюдением всех правил в условиях эпидемии. В форуме участвуют молодые люди из 40 субъектов России. Помимо образовательной части, форум дает возможность участвовать в грантовом конкурсе и получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию важных проектов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top