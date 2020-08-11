Как считает миллиардер, эпидемия нанесла экономический ущерб на триллионы долларов, но невозможно отрицать поток направленных на создание вакцины инвестиций. Гейтс отметил, что у развитых стран получится победить коронавирус к концу 2021 года, в остальном мире с эпидемией будет покончено к финалу 2022 года.
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 16:23
Экс-гендиректор Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что во многих странах эпидемия коронавируса завершится к концу 2021 года. Ее сроки завершения бизнесмен обозначил в интервью изданию Wired, пишет "Лента.ру".
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