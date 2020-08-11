ЗАМАНА - Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

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11 августа, 2020. Вторник 16:23
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Экс-гендиректор Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что во многих странах эпидемия коронавируса завершится к концу 2021 года. Ее сроки завершения бизнесмен обозначил в интервью изданию Wired, пишет "Лента.ру".

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Общество

Как считает миллиардер, эпидемия нанесла экономический ущерб на триллионы долларов, но невозможно отрицать поток направленных на создание вакцины инвестиций. Гейтс отметил, что у развитых стран получится победить коронавирус к концу 2021 года, в остальном мире с эпидемией будет покончено к финалу 2022 года.

 

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