Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Экс-гендиректор Microsoft и миллиардер Билл Гейтс заявил, что во многих странах эпидемия коронавируса завершится к концу 2021 года. Ее сроки завершения бизнесмен обозначил в интервью изданию Wired, пишет "Лента.ру".

Как считает миллиардер, эпидемия нанесла экономический ущерб на триллионы долларов, но невозможно отрицать поток направленных на создание вакцины инвестиций. Гейтс отметил, что у развитых стран получится победить коронавирус к концу 2021 года, в остальном мире с эпидемией будет покончено к финалу 2022 года.