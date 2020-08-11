На сегодняшний день уже 36 485 образовательных учреждений прошли все проверки и полностью готовы к началу учебного году.
На занятиях все будут носить маски, а физкультура будет проводиться на свежем воздухе.
Учеба в школах и университетах России начнется 1 сентября в обычном очном формате, рассказал глава министерства просвещения Сергей Кравцов на собрании президента Владимира Путина с участниками правительства, передает "Лента.ру".
На сегодняшний день уже 36 485 образовательных учреждений прошли все проверки и полностью готовы к началу учебного году.
На занятиях все будут носить маски, а физкультура будет проводиться на свежем воздухе.
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