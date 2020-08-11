Занятия в российских школах и вузах 1 сентября начнутся в очном формате

Учеба в школах и университетах России начнется 1 сентября в обычном очном формате, рассказал глава министерства просвещения Сергей Кравцов на собрании президента Владимира Путина с участниками правительства, передает "Лента.ру".

На сегодняшний день уже 36 485 образовательных учреждений прошли все проверки и полностью готовы к началу учебного году.

На занятиях все будут носить маски, а физкультура будет проводиться на свежем воздухе.