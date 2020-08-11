ЗАМАНА - Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

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11 августа, 2020. Вторник 14:05
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса

Дочь лидера РФ Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса, рассказал президент страны, пишет "Лента.ру".

Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Общество

Как рассказал президент, его дочь испытала на себе вакцину. По его словам, после этого у нее поднялась температура до 38, а на второй день опустилась до 37.

 

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