Как рассказал президент, его дочь испытала на себе вакцину. По его словам, после этого у нее поднялась температура до 38, а на второй день опустилась до 37.
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 14:05
Дочь лидера РФ Владимира Путина испытала на себе вакцину от коронавируса, рассказал президент страны, пишет "Лента.ру".
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