За прошедшие сутки вылечились 6494 человек, 130 скончались.
В России выявили 4945 новых случаев коронавируса
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 13:20
В РФ за прошедшие сутки обнаружено 4945 новых случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах России, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
Последнее от Мадина
- Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
- Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
- Открытие фестиваля «Терская слобода» состоялось в Дагестане
- Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух
- Россельхозцентр Дагестана предупреждает о развитии некоторых вредителей и болезней растений