РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей препарат, рассказал президент страны. По словам президента, вакцина работает эффективно, создает устойчивый иммунитет. Вакцина прошла все необходимые стадии проверки.
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 13:08
Лидер РФ Владимир Путин рассказал о регистрации первой вакцины против коронавируса, пишет "Лента.ру".
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