6 жителей села обратились в Геджухскую участковую больницу за врачебной помощью с признаками острой кишечной инфекции: рвота, слабость, боли в животе, высокая температура. Было обнаружено еще 43 случая заболевания с признаками ОКИ, большая часть пациентов – несовершеннолетние до 14 лет. Подробнее можно прочитать тут.