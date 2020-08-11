ЗАМАНА - Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух

Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух

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11 августа, 2020. Вторник 11:52
Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух

Управление Роспотребнадзора по республике начало расследование по факту множественной заболеваемости острой кишечной инфекцией жителей села Геджух  Дербентского района, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух
Общество

6 жителей села обратились в Геджухскую участковую больницу за врачебной помощью с признаками острой кишечной инфекции: рвота, слабость, боли в животе, высокая температура. Было обнаружено еще 43 случая заболевания с признаками ОКИ, большая часть пациентов –  несовершеннолетние до 14 лет.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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