Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 11:52
Управление Роспотребнадзора по республике начало расследование по факту множественной заболеваемости острой кишечной инфекцией жителей села Геджух Дербентского района, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
6 жителей села обратились в Геджухскую участковую больницу за врачебной помощью с признаками острой кишечной инфекции: рвота, слабость, боли в животе, высокая температура. Было обнаружено еще 43 случая заболевания с признаками ОКИ, большая часть пациентов – несовершеннолетние до 14 лет. Подробнее можно прочитать тут.
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