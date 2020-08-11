В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 11:35
11 августа в Тляратинском районе открылось автомобильное сообщение на 74 километре ремонтируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.
Нужно напомнить, что 22 июля из-за сильных ливней случилось обрушение большого скального массива верхнего склона. Объем упавшей массы составил примерно 100 тыс. м3. В результате этого умер машинист экскаватора Далгатулхаир Магомедов, который работал на этом участке. Подробнее можно прочитать тут.
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- В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»