ЗАМАНА - В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»

В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»

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11 августа, 2020. Вторник 11:35
В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»

11 августа в Тляратинском районе открылось автомобильное сообщение на 74 километре ремонтируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»
Общество

Нужно напомнить, что 22 июля из-за сильных ливней случилось обрушение большого скального массива верхнего склона. Объем упавшей массы составил примерно 100 тыс. м3. В результате этого умер машинист экскаватора Далгатулхаир Магомедов, который работал на этом участке. Подробнее можно прочитать тут.

 

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