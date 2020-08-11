Были проверены разные КФХ и птицеводческие хозяйства, которые находятся в Хасавюртовском районе.
Уточняют, что проведенная инспекция не обнаружила серьезных ошибок.
Сотрудники Минсельхозпрода Дагестана проверили в Хасавюртовском районе работу фермеров на птицефабриках, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу республиканского ведомства.
Были проверены разные КФХ и птицеводческие хозяйства, которые находятся в Хасавюртовском районе.
Уточняют, что проведенная инспекция не обнаружила серьезных ошибок.
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