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Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 11:10
Министерство экономического развития РД приглашает бизнес-сообщество к активному участию в публичных обсуждениях проектов актов региона в рамках проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) с целью оказания влияния на процесс принятия управленческих решений.
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- Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти