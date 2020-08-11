ЗАМАНА - Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти

Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти

Автор
11 августа, 2020. Вторник 11:10
Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти

Министерство экономического развития РД приглашает бизнес-сообщество к активному участию в публичных обсуждениях проектов актов региона в рамках проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) с целью оказания влияния на процесс принятия управленческих решений.

Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти
Общество

Все вопросы по регистрации и по работе на портале www.dagorv.ru можно задать в министерстве экономического развития Дагестана по телефону: 67-60-79 или по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top