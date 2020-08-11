«Россети Северный Кавказ» за первые 6 месяцев 2020 года в регионах СКФО подключили к сетям более 160 новых сельхозобъектов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу компании.

За первые 6 месяцев текущего года компанией подключено к сети 163 новых сельхозобъекта в СКФО. Чтобы отправить заявку на технологическое подключение, нужно перейти по ссылке онлайн-сервиса компании «Россети». Подробнее можно прочитать тут.