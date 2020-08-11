Эйша Джаллаева из Дагестана победила в конкурсе форума «Территория смыслов»

По итогам завершившейся третьей смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», девушка из Дагестана – Эйша Джаллаева победила и стала обладательницей гранта в 400 тысяч рублей на развитие проекта, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минмолодежи республики.

В текущем году «Территория смыслов» (ТС) проводилась в удаленном формате. В форуме приняли участие 800 молодых людей со всей России, в том числе 9 из Дагестана.

В третьей смене форума ТС, которая называлась «Политика и сетевые лидеры», Росмолодежью был проведен конкурс грантов. Чтобы участвовать в нем, молодые люди подготовили 153 проекта. Из них 40 были премированы в размере 15,4 миллионов рублей. Проект Эйши Джаллаевой «Мост дружбы Крым-Кавказ» победил и девушке вручили 400 тысяч рублей на его реализацию.