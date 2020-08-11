Спор касается земельного участка, принадлежность которого волнует жителей двух сёл. На этом участке находится село Старый Сивух, а сам участок принадлежит Дагестану и в категории сельхозземель. Решать данный спор будет соответствующая правительственная комиссия.
В Дагестане снова поднят земельный вопрос между двумя селами Гумбетовского района
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 09:25
В Дагестане снова поднят вопрос между селами Цилитль и Старый Сивух Гумбетовского района, пишет "МирМол".
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