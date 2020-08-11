Магомедова будет занимать должность в течение 6 лет.
До этого Магомедова работала на должности судьи Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда республики, где была председателем Судебного состава по трудовым и социальным спорам.
Заместителем председателя Кировского районного суда Махачкалы стала Асият Магомедова. Приказ об этом в воскресенье, 9 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.
Магомедова будет занимать должность в течение 6 лет.
До этого Магомедова работала на должности судьи Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда республики, где была председателем Судебного состава по трудовым и социальным спорам.
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