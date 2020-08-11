ЗАМАНА - Путин назначил зампредседателя Кировского райсуда Махачкалы

Путин назначил зампредседателя Кировского райсуда Махачкалы

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11 августа, 2020. Вторник 09:21
Путин назначил зампредседателя Кировского райсуда Махачкалы

Заместителем председателя Кировского районного суда Махачкалы стала Асият Магомедова. Приказ об этом в воскресенье, 9 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин назначил зампредседателя Кировского райсуда Махачкалы
Общество

Магомедова будет занимать должность в течение 6 лет.

До этого Магомедова работала на должности судьи Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда республики, где была председателем Судебного состава по трудовым и социальным спорам.

 

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