Путин назначил зампредседателя Кировского райсуда Махачкалы

Заместителем председателя Кировского районного суда Махачкалы стала Асият Магомедова. Приказ об этом в воскресенье, 9 августа, подписал президент РФ Владимир Путин.

Магомедова будет занимать должность в течение 6 лет.

До этого Магомедова работала на должности судьи Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда республики, где была председателем Судебного состава по трудовым и социальным спорам.