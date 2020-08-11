В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 14 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.

У всех человек был поставлен диагноз пневмония и выявлены положительные результаты теста на коронавирус. Всего за время пандемии в Москве скончались 4599 пациентов.