У всех человек был поставлен диагноз пневмония и выявлены положительные результаты теста на коронавирус. Всего за время пандемии в Москве скончались 4599 пациентов.
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 08:54
В Москве за прошедшие сутки скончались 14 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб города.
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