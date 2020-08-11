В общем в мире зафиксировано 20 020 679 случаев заражения. За сутки прибавилось 228,2 тысячи. За все время эпидемии скончались 734 803 пациентов, больше 12,2 миллиона человек вылечились.
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 20 млн человек
- Автор Мадина
- 11 августа, 2020. Вторник 08:47
Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 11 августа достигло 20 миллионов человек, пишет "Лента.ру".
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