ЗАМАНА - Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 20 млн человек

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 20 млн человек

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11 августа, 2020. Вторник 08:47
Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 20 млн человек

Общее количество случаев заражения коронавирусом в мире к утру 11 августа достигло 20 миллионов человек, пишет "Лента.ру".

Количество случаев заражения коронавирусом в мире достигло 20 млн человек
Общество

В общем в мире зафиксировано 20 020 679 случаев заражения. За сутки прибавилось 228,2 тысячи. За все время эпидемии скончались 734 803 пациентов, больше 12,2 миллиона человек вылечились.

 

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