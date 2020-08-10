ЗАМАНА - Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз

Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз

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10 августа, 2020. Понедельник 16:41
Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз

В России скорость заражения коронавирусом упала почти в 50 раз, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет "Лента.ру".

Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз
Общество

Как сообщила Попова, с марта скорость заражения коронавирусом упала в 50 раз.

Она отметила, что за прошедший месяц наблюдается стабильное уменьшение заболеваемости пневмонией в России. 

 

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