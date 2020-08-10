Роспотребнадзор рассказал о снижении темпа прироста больных COVID-19 в 50 раз

Автор Мадина

В России скорость заражения коронавирусом упала почти в 50 раз, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет "Лента.ру".