Как сообщила Попова, с марта скорость заражения коронавирусом упала в 50 раз.
Она отметила, что за прошедший месяц наблюдается стабильное уменьшение заболеваемости пневмонией в России.
В России скорость заражения коронавирусом упала почти в 50 раз, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет "Лента.ру".
Как сообщила Попова, с марта скорость заражения коронавирусом упала в 50 раз.
Она отметила, что за прошедший месяц наблюдается стабильное уменьшение заболеваемости пневмонией в России.
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