ЗАМАНА - Минобрнауки РД выделит учащимся СОШ № 49 школьный автобус

Минобрнауки РД выделит учащимся СОШ № 49 школьный автобус

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10 августа, 2020. Понедельник 16:15
Минобрнауки РД выделит учащимся СОШ № 49 школьный автобус

Вице-премьер – глава министерства образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова дала задачу выделить школьный автобус для организации подвоза учащихся школы № 49 города Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Минобрнауки РД выделит учащимся СОШ № 49 школьный автобус
Общество

Ранее работа школы была приостановлена по решению суда.  Решение администрации Махачкалы, муниципальной собственностью которой является школа, перевести учеников в другие учебные учреждения вызвало волну протестов у родителей, которые проживали слишком далеко от школы.  Кроме того, школьникам необходимо будет пересекать железнодорожную дорогу, что вызвало еще больше обращений в адрес министерства образования науки. Поэтому было принято решение выделить автобус. В министерстве отметили, что при надобности число транспорта может быть увеличено.

 

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