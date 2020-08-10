Ранее работа школы была приостановлена по решению суда. Решение администрации Махачкалы, муниципальной собственностью которой является школа, перевести учеников в другие учебные учреждения вызвало волну протестов у родителей, которые проживали слишком далеко от школы. Кроме того, школьникам необходимо будет пересекать железнодорожную дорогу, что вызвало еще больше обращений в адрес министерства образования науки. Поэтому было принято решение выделить автобус. В министерстве отметили, что при надобности число транспорта может быть увеличено.
Минобрнауки РД выделит учащимся СОШ № 49 школьный автобус
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 16:15
Вице-премьер – глава министерства образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова дала задачу выделить школьный автобус для организации подвоза учащихся школы № 49 города Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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