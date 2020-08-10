Минобрнауки РД выделит учащимся СОШ № 49 школьный автобус

Ранее работа школы была приостановлена по решению суда. Решение администрации Махачкалы, муниципальной собственностью которой является школа, перевести учеников в другие учебные учреждения вызвало волну протестов у родителей, которые проживали слишком далеко от школы. Кроме того, школьникам необходимо будет пересекать железнодорожную дорогу, что вызвало еще больше обращений в адрес министерства образования науки. Поэтому было принято решение выделить автобус. В министерстве отметили, что при надобности число транспорта может быть увеличено.