До этого министерство здравоохранения заявляло, что сельчане заразились острой кишечной палочкой. Отправились в больницы 4 человека. Отравившиеся пребывают в состоянии средней и легкой степени тяжести. Подробнее можно прочитать тут.
Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 15:45
Сегодня, 10 августа, Первый заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов провел собрание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства региона на тему отравления 49 дагестанцев, в том числе 39 детей, после питья некачественной воды в поселении Геджух Дербентского района.
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