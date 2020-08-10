ЗАМАНА - Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана

Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана

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10 августа, 2020. Понедельник 15:45
Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана

Сегодня, 10 августа, Первый заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов провел собрание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства региона на тему отравления 49 дагестанцев, в том числе 39 детей, после питья некачественной воды в поселении Геджух Дербентского района.

Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана
Общество

До этого министерство здравоохранения заявляло, что сельчане заразились острой кишечной палочкой. Отправились в больницы 4 человека. Отравившиеся пребывают в состоянии средней и легкой степени тяжести. Подробнее можно прочитать тут.

 

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