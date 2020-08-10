Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана

Автор Мадина

Сегодня, 10 августа, Первый заместитель премьер-министра Дагестана Анатолий Карибов провел собрание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства региона на тему отравления 49 дагестанцев, в том числе 39 детей, после питья некачественной воды в поселении Геджух Дербентского района.