В российском регионе учителя сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников получат премии

В Башкирии педагоги выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получат премии в размере 50 тысяч рублей, рассказал глава министерства образования региона Айбулат Хажин, пишет "Лента.ру".

Как сообщил министр, всего таких учителей в Башкирии больше 100. На выплату им премий будет выделена сумма до 5,5 млн рублей.

Министр отметил, что в общем в текущем году ЕГЭ на 100 баллов сдали 127 выпускников из 17,9 тысячи участников экзамена.