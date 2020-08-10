ЗАМАНА - В российском регионе учителя сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников получат премии

В российском регионе учителя сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников получат премии

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10 августа, 2020. Понедельник 15:02
В российском регионе учителя сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников получат премии

В Башкирии педагоги выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получат премии в размере 50 тысяч рублей, рассказал глава министерства образования региона Айбулат Хажин, пишет "Лента.ру".

В российском регионе учителя сдавших ЕГЭ на 100 баллов школьников получат премии
Общество

Как сообщил министр, всего таких учителей в Башкирии больше 100. На выплату им премий будет выделена сумма до 5,5 млн рублей.

Министр отметил, что в общем в текущем году ЕГЭ на 100 баллов сдали 127 выпускников из 17,9 тысячи участников экзамена.

 

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