Как сообщил министр, всего таких учителей в Башкирии больше 100. На выплату им премий будет выделена сумма до 5,5 млн рублей.
Министр отметил, что в общем в текущем году ЕГЭ на 100 баллов сдали 127 выпускников из 17,9 тысячи участников экзамена.
В Башкирии педагоги выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, получат премии в размере 50 тысяч рублей, рассказал глава министерства образования региона Айбулат Хажин, пишет "Лента.ру".
Как сообщил министр, всего таких учителей в Башкирии больше 100. На выплату им премий будет выделена сумма до 5,5 млн рублей.
Министр отметил, что в общем в текущем году ЕГЭ на 100 баллов сдали 127 выпускников из 17,9 тысячи участников экзамена.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..