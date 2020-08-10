ЗАМАНА - Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»

Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»

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10 августа, 2020. Понедельник 14:10
Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»

«Жители Дагестана активно участвуют в формировании дизайн-проектов по благоустройству своих дворов», – рассказала региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Народного Собрания Нариман Темуркаев.

Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»
Общество

Как уточнил Темуркаев, в общем в текущем году предусмотрено к обновлению 147 общественных и 94 дворовые территории. Подробнее можно прочитать тут.

 

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