Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 14:10
«Жители Дагестана активно участвуют в формировании дизайн-проектов по благоустройству своих дворов», – рассказала региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Народного Собрания Нариман Темуркаев.
Как уточнил Темуркаев, в общем в текущем году предусмотрено к обновлению 147 общественных и 94 дворовые территории. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана
- Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане
- Магомедшапи Сулейманов принял участие в первом матче сезона 2020/21 РПЛ за «Краснодар»
- Пенсионный фонд Дагестана проинформировал об изменениях в графике приема граждан
- Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»