Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане

В субботу, 8 августа, заместитель главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов ознакомился с состоянием виноградников КФХ «Умаханова И.В.» в селе Уллубийаул Карабудахкентского района, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона в понедельник, 10 августа.

Более 40 гектаров винограда заложил весной 2019 года фермер Умаханов. Из-за того, что 2020 год слишком засушливый, на плантации появились проблемы с водообеспечением, а построенный накопитель на 5 тысяч кубов в какой-то степени помог спасти урожай. Подробнее можно прочитать тут.