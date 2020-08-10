Пенсионный фонд Дагестана проинформировал об изменениях в графике приема граждан

В клиентских службах Пенсионного фонда Дагестана с 1 августа изменено время приема граждан, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Фонда.

Изменение даты приема связано с переходом на новую модель навигации россиян по предоставлению государственных услуг Фонда в МФЦ. С начала августа прием граждан проходит в понедельник, вторник и четверг с 8 утра до 8 вечера. В районах время изменено с 9 утра до 6 вечера. В среду и пятницу принимаются те россияне, которые обратятся с жизненно важными вопросам, например, оформление СНИЛС, пособий на погребение, выдача справок и иные услуги. Записываться на прием нужно предварительно.