ЗАМАНА - Пенсионный фонд Дагестана проинформировал об изменениях в графике приема граждан

Пенсионный фонд Дагестана проинформировал об изменениях в графике приема граждан

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10 августа, 2020. Понедельник 13:05
Пенсионный фонд Дагестана проинформировал об изменениях в графике приема граждан
В клиентских службах Пенсионного фонда Дагестана с 1 августа изменено время приема граждан, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Фонда.
Пенсионный фонд Дагестана проинформировал об изменениях в графике приема граждан
Общество
Изменение даты приема связано с переходом на новую модель навигации россиян по предоставлению государственных услуг Фонда в МФЦ. С начала августа прием граждан проходит в понедельник, вторник и четверг с 8 утра до 8 вечера. В районах время изменено с 9 утра до 6 вечера. В среду и пятницу принимаются те россияне, которые обратятся с жизненно важными вопросам, например, оформление СНИЛС, пособий на погребение, выдача справок и иные услуги. Записываться на прием нужно предварительно.

 

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