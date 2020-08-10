В общем в Москве выявлено 248 228 случаев заражения коронавирусом. Скончались с начала эпидемии 4 585 человек, вылечились — 190 555. За прошедшие сутки случились 13 смертей, вылечились еще 898 человек.
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 10:52
В Москве за последние сутки случились 694 новых случая заражения коронавирусом, пишет "Мослента", ссылаясь на сайт стопкоронавирус.рф в понедельник, 10 августа.
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