В общем с начала эпидемии в России обнаружено 892 654 случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах, 696 681 человек вылечились.
В России выявили 5118 новых случаев заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 10:52
В России за прошедшие сутки зафиксировано 5118 новых случаев заражения коронавирусом в 83 субъектах страны, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб.
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