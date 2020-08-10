Аликади Магомедов осмотрел служебные помещения, в которых находятся работники инспекции и организовал собрание с личным составом. В процессе собрания с личным составом заместитель руководителя республиканского УФСИН узнал проблемах, появляющихся в ходе исполнения служебных обязанностей, и предложил сделать более результативным взаимодействие с МВД и общественными организациями.
Замначальника УФСИН по Дагестану посетил Дербентский межмуниципальный филиал
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 10:33
Заместитель главы УФСИН РФ по Дагестану Аликади Магомедов с плановой проверкой приехал в Дербентский межмуниципальный филиал Управления, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу органа.