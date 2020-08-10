Замначальника УФСИН по Дагестану посетил Дербентский межмуниципальный филиал

Заместитель главы УФСИН РФ по Дагестану Аликади Магомедов с плановой проверкой приехал в Дербентский межмуниципальный филиал Управления, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу органа.

Аликади Магомедов осмотрел служебные помещения, в которых находятся работники инспекции и организовал собрание с личным составом. В процессе собрания с личным составом заместитель руководителя республиканского УФСИН узнал проблемах, появляющихся в ходе исполнения служебных обязанностей, и предложил сделать более результативным взаимодействие с МВД и общественными организациями.